O São José Basket recebe o Santo André na noite desta segunda-feira (4), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino). Essa partida também marca a abertura do returno da competição.

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Sob comando do técnico Leandro Leal, o time da região não joga desde o dia 22 de abril, quando venceu o Maringá por 65 a 49 fora de casa. Desde então, focou na preparação para este duelo paulista.