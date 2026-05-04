O São José Basket recebe o Santo André na noite desta segunda-feira (4), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino). Essa partida também marca a abertura do returno da competição.
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Sob comando do técnico Leandro Leal, o time da região não joga desde o dia 22 de abril, quando venceu o Maringá por 65 a 49 fora de casa. Desde então, focou na preparação para este duelo paulista.
Na estreia do campeonato, o São José perdeu em Santo André por 65 a 58, mas em uma partida equilibrada. Agora, aposta na força da torcida para dar o troco em casa.
Neste momento, as joseenses estão em sétimo lugar, com 44,4% de aproveitamento. Até agora, foram quatro vitórias e cinco derrotas no torneio estadual.
Por sua vez, a equipe do Grande ABC está em quinto lugar, com 50% de aproveitamento. Até agora, foram cinco vitórias e cinco derrotas na competição.