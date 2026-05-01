A Avibras retoma as atividades na manhã desta segunda-feira (4), no Vale do Paraíba, com previsão de 271 contratações já em maio e outras 240 em junho.
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A retomada marca a volta de uma das principais empresas do setor de Defesa no país, que tem sede em São José dos Campos e fábricas em Jacareí e Lorena, após acordo trabalhista firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos.
A recontratação será feita de forma escalonada, acompanhando a reativação da produção. Segundo o presidente do sindicato de São José e região, Weller Gonçalves, os números foram confirmados após negociação que garantiu a retomada das operações e a preservação de empregos.
Retomada após mais de 3 anos de paralisação
A volta da empresa ocorre após o fim de uma greve que durou 1.280 dias, uma das mais longas da história recente do Vale. O acordo coletivo estabeleceu o pagamento de cerca de R$ 230 milhões em dívidas trabalhistas acumuladas desde 2022.
A recepção dos trabalhadores está prevista para às 6h45, na portaria da fábrica, com mobilização organizada pelo sindicato.
Indústria estratégica para o Brasil
Com sede em São José e unidades no Vale, a Avibras é considerada estratégica para o setor de Defesa, responsável por sistemas como o Astros, utilizado pelo Exército brasileiro e exportado para outros países.
A retomada das atividades também é vista como um impulso para a economia regional, com impacto direto na geração de emprego e renda em um polo tradicional da indústria aeroespacial.
Reestruturação e novos investimentos
O empresário Joesley Batista, controlador da J&F, assinou contrato para participar do funding da Avibras Indústria Aeroespacial. O funding é coordenado pelo Fundo Brasil Crédito, que arrecadou R$ 300 milhões com investidores privados.
Além de ser o principal credor da empresa, em recuperação judicial desde 2022, o fundo foi o autor do plano alternativo de reestruturação da Avibras, já aprovado pela Justiça e por credores.
O Fundo Brasil Crédito tem dois cotistas: os investidores Raul Ortuzar e Thiago Osório. Especialistas em reestruturar empresas, eles detêm ações da Avibras, que podem ser negociadas ao término do processo -- está para ser concluído o acerto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.