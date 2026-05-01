A Avibras retoma as atividades na manhã desta segunda-feira (4), no Vale do Paraíba, com previsão de 271 contratações já em maio e outras 240 em junho.

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A retomada marca a volta de uma das principais empresas do setor de Defesa no país, que tem sede em São José dos Campos e fábricas em Jacareí e Lorena, após acordo trabalhista firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos.