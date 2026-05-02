Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (2) após tentar incendiar uma residência no bairro Morro do Abrigo, em São Sebastião, segundo informações da Polícia Civil.

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De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis municipais foram acionados pelo Centro de Operações Integradas após denúncia de que um indivíduo estaria ameaçando colocar fogo em uma casa habitada. Ao chegarem ao local, os agentes fizeram contato com a vítima, que relatou que o suspeito já havia fugido.