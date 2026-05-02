Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (2) após tentar incendiar uma residência no bairro Morro do Abrigo, em São Sebastião, segundo informações da Polícia Civil.
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De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis municipais foram acionados pelo Centro de Operações Integradas após denúncia de que um indivíduo estaria ameaçando colocar fogo em uma casa habitada. Ao chegarem ao local, os agentes fizeram contato com a vítima, que relatou que o suspeito já havia fugido.
Segundo o relato, antes de deixar o local, o homem teria feito ameaças e jogado um líquido com aparência oleosa na residência, além de tentar iniciar um incêndio com o uso de um isqueiro. A tentativa não teve sucesso.
Com base nas informações, a equipe iniciou buscas e localizou o suspeito sentado em via pública. Durante a abordagem, foi encontrado com ele um isqueiro, apontado como o objeto utilizado na tentativa de incêndio. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.
A perícia técnica foi acionada e identificou que um óleo havia sido lançado na porta de madeira da residência e no entorno. Segundo o perito, apesar de não ser inflamável, a substância pode contribuir para manter o fogo por mais tempo, o que reforça a gravidade da ação.
O caso foi registrado como tentativa de incêndio em casa habitada, crime previsto no artigo 250 do Código Penal. A autoridade policial entendeu que houve flagrante delito e determinou a prisão do suspeito, além da instauração de inquérito para investigação dos fatos.
Ainda segundo o boletim, havia menção a descumprimento de medida protetiva, porém a autoridade policial considerou que, neste caso, a sanção cabível será analisada judicialmente.
O suspeito permanece à disposição da Justiça.