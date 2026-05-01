Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (1º) após um acidente envolvendo um caminhão no km 115 da Via Dutra, no sentido São Paulo, em Taubaté. A morte foi confirmada às 9h35. Ainda não há detalhes da dinâmica da tragédia.

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De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima era do sexo masculino, aparentava cerca de 40 anos e ainda não havia sido identificada até a última atualização da ocorrência.

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