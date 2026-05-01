Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (1º) após um acidente envolvendo um caminhão no km 115 da Via Dutra, no sentido São Paulo, em Taubaté. A morte foi confirmada às 9h35. Ainda não há detalhes da dinâmica da tragédia.
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De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima era do sexo masculino, aparentava cerca de 40 anos e ainda não havia sido identificada até a última atualização da ocorrência.
Trânsito ficou congestionado por 9 quilômetros
O acidente mobilizou equipes de resgate e da PRF, que atuaram no atendimento da ocorrência e no controle do tráfego.
Durante os trabalhos, o trânsito chegou a fluir apenas pela faixa da esquerda, provocando um congestionamento de aproximadamente 9 quilômetros.
A vítima foi removida para o acostamento, permitindo o avanço da liberação da via.
Pista foi totalmente liberada após atendimento
Após a retirada do veículo envolvido — um caminhão VW Delivery 11.180 — e a conclusão dos trabalhos no local, a pista foi totalmente liberada às 9h57.
A morte da vítima foi confirmada às 9h35, segundo atualização repassada pelas equipes que atuaram na ocorrência.
Caso será apurado
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Informações sobre a dinâmica da colisão e a identificação oficial da vítima devem ser confirmadas pelas autoridades competentes nos próximos desdobramentos.