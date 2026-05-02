Uma formação de nuvens incomum chamou a atenção de banhistas na Praia de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista, na tarde deste sábado (2). O fenômeno foi registrado por volta das 13h e rapidamente se espalhou sobre o mar, alterando as condições do tempo na região.
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As imagens mostram uma densa faixa de nuvens avançando em direção à faixa de areia, acompanhada por ventos fortes, o que surpreendeu quem estava na praia e também no mar.
De acordo com especialistas, o fenômeno é conhecido como nuvem de prateleira (ou shelf cloud), uma formação associada à chegada de frentes frias ou tempestades. Esse tipo de nuvem costuma indicar mudança brusca no tempo, com possibilidade de rajadas intensas de vento e chuva.
A orientação é que banhistas e frequentadores de áreas abertas redobrem a atenção em situações como essa, já que as condições climáticas podem mudar de forma rápida e repentina.
Apesar do susto, não há registro de feridos até o momento.