03 de maio de 2026
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CLIMA

Nuvem surpreende turistas com mudança no tempo no litoral

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
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Uma formação de nuvens incomum chamou a atenção de banhistas na Praia de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista, na tarde deste sábado (2). O fenômeno foi registrado por volta das 13h e rapidamente se espalhou sobre o mar, alterando as condições do tempo na região.

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As imagens mostram uma densa faixa de nuvens avançando em direção à faixa de areia, acompanhada por ventos fortes, o que surpreendeu quem estava na praia e também no mar.

De acordo com especialistas, o fenômeno é conhecido como nuvem de prateleira (ou shelf cloud), uma formação associada à chegada de frentes frias ou tempestades. Esse tipo de nuvem costuma indicar mudança brusca no tempo, com possibilidade de rajadas intensas de vento e chuva.

A orientação é que banhistas e frequentadores de áreas abertas redobrem a atenção em situações como essa, já que as condições climáticas podem mudar de forma rápida e repentina.

Apesar do susto, não há registro de feridos até o momento.

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