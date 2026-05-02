03 de maio de 2026
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ACIDENTE

Homem morre após queda de moto de 20 metros no contorno sul

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem morre em acidente no Contorno Sul
Homem morre em acidente no Contorno Sul

Um grave acidente registrado no início da tarde deste sábado (2) terminou com a morte de um homem e deixou uma mulher em estado grave em São Sebastião, no Litoral Norte.

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De acordo com as informações, o casal seguia de motocicleta pela chegada da cidade, no trecho do Contorno Sul, quando o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta de contenção. Com o impacto, os dois foram arremessados e caíram de uma altura aproximada de 20 metros, na região do bairro Topolândia.

O homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local. A mulher foi socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à UPA Central de São Sebastião.

A Polícia Municipal atendeu a ocorrência e isolou a área para o trabalho das equipes. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e irão investigar as causas do acidente.

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