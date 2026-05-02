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CHUVA

Ventos fortes interrompem travessia de balsa em São Sebastião

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Chuva se forma em São Sebastião
Chuva se forma em São Sebastião

A travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela, no Litoral Norte, foi paralisada na tarde deste sábado (2) devido aos fortes ventos que atingem a região.

Segundo o Departamento Hidroviário de São Paulo, responsável pela operação, o serviço foi interrompido por volta das 13h30 como medida de segurança. A decisão segue protocolos que restringem a navegação quando as condições climáticas oferecem risco.

De acordo com o órgão, a travessia só é autorizada quando os ventos estão abaixo de 46 km/h. Com rajadas acima desse limite, a navegação se torna instável, aumentando o risco para embarcações, veículos e passageiros.

Até a última atualização, não havia previsão oficial para a retomada do serviço. Motoristas e usuários que dependem da travessia devem aguardar novas orientações das autoridades e acompanhar os canais oficiais para atualizações em tempo real.

A interrupção impacta diretamente o fluxo entre o continente e a ilha, especialmente em períodos de maior movimento, como fins de semana e feriados.

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