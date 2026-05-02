Uma apresentação da cantora colombiana Shakira em Taubaté, ainda no início de sua carreira, tem chamado atenção nas redes sociais e reacendido a memória de um episódio pouco conhecido do público. O show aconteceu em 20 de setembro de 1997, na Associação da cidade, antes da artista se consolidar como um dos maiores nomes da música pop mundial.
Na época, Shakira tinha cerca de 20 anos e passava pelo Brasil com uma turnê de menor estrutura, voltada à divulgação do álbum Pies Descalzos, responsável por impulsionar sua carreira internacional. O disco marcou a transição da cantora para um público mais amplo, após dois trabalhos com repercussão restrita à Colômbia.
De acordo com registros da época, os ingressos para o show em Taubaté custavam cerca de R$ 20, valor que, corrigido pela inflação, equivaleria hoje a aproximadamente R$ 100 a R$ 110. A apresentação integrou uma série de shows realizados em diversas cidades brasileiras, incluindo também Campos do Jordão, e foi encerrada no dia seguinte em São Paulo, no Clube Esperia.
Um dos pontos curiosos relatados sobre a passagem da artista pela cidade é que Shakira estaria gripada no dia do show, mas ainda assim subiu ao palco. Durante a apresentação, músicas como “Estoy Aquí” já começavam a ganhar destaque entre o público latino.
A repercussão do evento ganhou ainda mais força após a exibição de imagens registradas pela MTV Brasil, que acompanhou parte da turnê da cantora no país. O material mostra trechos do show e evidencia o início da conexão da artista com o público brasileiro.
Quase três décadas depois, o episódio é lembrado como um momento simbólico: antes de conquistar palcos internacionais e multidões ao redor do mundo, Shakira já havia passado por cidades do interior brasileiro, como Taubaté, em uma fase ainda em ascensão.