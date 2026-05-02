Uma apresentação da cantora colombiana Shakira em Taubaté, ainda no início de sua carreira, tem chamado atenção nas redes sociais e reacendido a memória de um episódio pouco conhecido do público. O show aconteceu em 20 de setembro de 1997, na Associação da cidade, antes da artista se consolidar como um dos maiores nomes da música pop mundial.

Na época, Shakira tinha cerca de 20 anos e passava pelo Brasil com uma turnê de menor estrutura, voltada à divulgação do álbum Pies Descalzos, responsável por impulsionar sua carreira internacional. O disco marcou a transição da cantora para um público mais amplo, após dois trabalhos com repercussão restrita à Colômbia.

De acordo com registros da época, os ingressos para o show em Taubaté custavam cerca de R$ 20, valor que, corrigido pela inflação, equivaleria hoje a aproximadamente R$ 100 a R$ 110. A apresentação integrou uma série de shows realizados em diversas cidades brasileiras, incluindo também Campos do Jordão, e foi encerrada no dia seguinte em São Paulo, no Clube Esperia.