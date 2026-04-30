01 de maio de 2026
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ÔNIBUS

Transporte público de São José terá linhas operando 24h por dia

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Novidade será implantada a partir da próxima segunda-feira, com cinco linhas
Novidade será implantada a partir da próxima segunda-feira, com cinco linhas

Transporte
A partir da próxima segunda-feira (4), o sistema de transporte público de São José dos Campos passará a contar com linhas 24 horas, além da ampliação do atendimento noturno em linhas com maior demanda.

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Ônibus
"A novidade será implantada de forma gradual, reforçando o transporte coletivo em todas as regiões da cidade. A iniciativa faz parte de um conjunto de melhorias planejadas para tornar o sistema cada vez mais acessível, eficiente e conectado à rotina dos passageiros, especialmente de quem trabalha, estuda ou precisa se deslocar fora dos horários convencionais", afirmou a Prefeitura.

Linhas que passam a operar 24 horas

  • 107 – Altos da Vila Paiva / Av. Eng. Francisco José Longo
  • 304 - Colonial / Praça Afonso Pena
  • 244 – Jardim São José / Terminal Central
  • 307A - Morumbi / Terminal Central - Via Anel Viário
  • 315 – Parque Interlagos / Terminal Central

Linhas com ampliação de horário noturno

  • 313 - Aquárius-Colinas / Terminal Central
  • 215 - Vila do Tesouro/Jardim Aquárius
  • 237 - Parque Novo Horizonte / Jardim Aquárius
  • 219 – Jardim Santa Luzia / Terminal Central
  • 321 - Alimentadora Campo dos Alemães / Jardim Satélite

Linhas que terão reforço no horário noturno nas próximas etapas

  • 115 – Vila Dirce-Altos de Santana / Av. Engenheiro Francisco José Longo
  • 331 – Campo dos Alemães / Aquárius
  • 240 – Novo Horizonte / Campo dos Alemães
  • 209 – Jardim Uirá / Terminal Central
  • 343 – Alimentadora Serrote / ECO Campos de São José
  • 105 – Bairro dos Freitas / Av. Eng. Francisco José Longo
  • 119 – Colonial / Aquárius
  • 124 – Buquirinha II / Av. Eng. Francisco José Longo
  • 201 – Terminal Central / Bairrinho
  • 307B – Alimentadora Morumbi / Satélite – via Av. Andrômeda

Linhas que serão 24 horas posteriormente

  • 121 – Urbanova - Esplanada / Terminal Central
  • 128 – Urbanova- Colinas / Terminal Central
  • 205 – Eugênio de Melo-Galo Branco / Praça Afonso Pena
  • 341A/B – ECO Campos de São José / Centro
  • 311 – Limoeiro-Jardim das Indústrias / Praça Afonso Pena
  • 204A/B – Novo Horizonte / Centro
  • 212 – Putim / Terminal Central – via Av. dos Astronautas
  • 305 – Jardim São Judas Tadeu / Terminal Central

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