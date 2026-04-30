Transporte
A partir da próxima segunda-feira (4), o sistema de transporte público de São José dos Campos passará a contar com linhas 24 horas, além da ampliação do atendimento noturno em linhas com maior demanda.
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Ônibus
"A novidade será implantada de forma gradual, reforçando o transporte coletivo em todas as regiões da cidade. A iniciativa faz parte de um conjunto de melhorias planejadas para tornar o sistema cada vez mais acessível, eficiente e conectado à rotina dos passageiros, especialmente de quem trabalha, estuda ou precisa se deslocar fora dos horários convencionais", afirmou a Prefeitura.
Linhas que passam a operar 24 horas
- 107 – Altos da Vila Paiva / Av. Eng. Francisco José Longo
- 304 - Colonial / Praça Afonso Pena
- 244 – Jardim São José / Terminal Central
- 307A - Morumbi / Terminal Central - Via Anel Viário
- 315 – Parque Interlagos / Terminal Central
Linhas com ampliação de horário noturno
- 313 - Aquárius-Colinas / Terminal Central
- 215 - Vila do Tesouro/Jardim Aquárius
- 237 - Parque Novo Horizonte / Jardim Aquárius
- 219 – Jardim Santa Luzia / Terminal Central
- 321 - Alimentadora Campo dos Alemães / Jardim Satélite
Linhas que terão reforço no horário noturno nas próximas etapas
- 115 – Vila Dirce-Altos de Santana / Av. Engenheiro Francisco José Longo
- 331 – Campo dos Alemães / Aquárius
- 240 – Novo Horizonte / Campo dos Alemães
- 209 – Jardim Uirá / Terminal Central
- 343 – Alimentadora Serrote / ECO Campos de São José
- 105 – Bairro dos Freitas / Av. Eng. Francisco José Longo
- 119 – Colonial / Aquárius
- 124 – Buquirinha II / Av. Eng. Francisco José Longo
- 201 – Terminal Central / Bairrinho
- 307B – Alimentadora Morumbi / Satélite – via Av. Andrômeda
Linhas que serão 24 horas posteriormente
- 121 – Urbanova - Esplanada / Terminal Central
- 128 – Urbanova- Colinas / Terminal Central
- 205 – Eugênio de Melo-Galo Branco / Praça Afonso Pena
- 341A/B – ECO Campos de São José / Centro
- 311 – Limoeiro-Jardim das Indústrias / Praça Afonso Pena
- 204A/B – Novo Horizonte / Centro
- 212 – Putim / Terminal Central – via Av. dos Astronautas
- 305 – Jardim São Judas Tadeu / Terminal Central