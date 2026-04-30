Transporte

A partir da próxima segunda-feira (4), o sistema de transporte público de São José dos Campos passará a contar com linhas 24 horas, além da ampliação do atendimento noturno em linhas com maior demanda.

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Ônibus

"A novidade será implantada de forma gradual, reforçando o transporte coletivo em todas as regiões da cidade. A iniciativa faz parte de um conjunto de melhorias planejadas para tornar o sistema cada vez mais acessível, eficiente e conectado à rotina dos passageiros, especialmente de quem trabalha, estuda ou precisa se deslocar fora dos horários convencionais", afirmou a Prefeitura.