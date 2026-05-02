Um passageiro embriagado foi preso após agredir um motorista de aplicativo e a namorada dele durante uma viagem pela rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos.
De acordo com informações do caso, a confusão começou durante o trajeto, quando o suspeito, sob efeito de álcool, iniciou uma discussão com o condutor do carro.
Em seguida, ele passou a agredir o motorista e também a companheira da vítima, que estava no veículo no momento da ocorrência.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter o agressor, que acabou preso em flagrante. As vítimas sofreram agressões, mas não há detalhamento público sobre a gravidade dos ferimentos.
O caso foi registrado em São José dos Campos e deve ser investigado pelas autoridades. O suspeito poderá responder por agressão e outros crimes relacionados à ocorrência.