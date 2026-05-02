03 de maio de 2026
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Passageiro bêbado agride motorista na Carvalho Pinto, em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Um passageiro embriagado foi preso após agredir um motorista de aplicativo e a namorada dele durante uma viagem pela rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos.

De acordo com informações do caso, a confusão começou durante o trajeto, quando o suspeito, sob efeito de álcool, iniciou uma discussão com o condutor do carro.

Em seguida, ele passou a agredir o motorista e também a companheira da vítima, que estava no veículo no momento da ocorrência. 

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter o agressor, que acabou preso em flagrante. As vítimas sofreram agressões, mas não há detalhamento público sobre a gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado em São José dos Campos e deve ser investigado pelas autoridades. O suspeito poderá responder por agressão e outros crimes relacionados à ocorrência.

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