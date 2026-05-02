Um passageiro embriagado foi preso após agredir um motorista de aplicativo e a namorada dele durante uma viagem pela rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos.

De acordo com informações do caso, a confusão começou durante o trajeto, quando o suspeito, sob efeito de álcool, iniciou uma discussão com o condutor do carro.

Em seguida, ele passou a agredir o motorista e também a companheira da vítima, que estava no veículo no momento da ocorrência.