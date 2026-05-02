Um homem foi detido durante a madrugada deste sábado (2) após ser flagrado com grande quantidade de entorpecentes nas imediações do Ginásio Municipal de Caçapava.

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De acordo com a Guarda Civil Municipal, a equipe realizava averiguação na região quando identificou um indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem, os agentes realizaram uma varredura nas proximidades e localizaram uma bolsa contendo diversas porções de substâncias análogas a drogas, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular.