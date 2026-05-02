Um homem foi detido durante a madrugada deste sábado (2) após ser flagrado com grande quantidade de entorpecentes nas imediações do Ginásio Municipal de Caçapava.
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De acordo com a Guarda Civil Municipal, a equipe realizava averiguação na região quando identificou um indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem, os agentes realizaram uma varredura nas proximidades e localizaram uma bolsa contendo diversas porções de substâncias análogas a drogas, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular.
Diante da situação e das evidências encontradas, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.
Segundo a GCM, foram apreendidos: 111 porções de substância análoga à maconha, 24 porções de maconha do tipo skank, 99 porções de substância análoga à cocaína, 67 porções de substância análoga ao crack, R$ 184 em dinheiro e 1 aparelho celular.
O caso será investigado pela Polícia Civil.