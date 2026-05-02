Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de quinta-feira (1º), no Centro de Jambeiro. Uma mulher de 28 anos precisou se trancar em um quarto com a filha, de aproximadamente 5 anos, para se proteger das agressões do ex-companheiro, de 32, segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil.

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De acordo com o registro, a polícia foi acionada por um morador que denunciou uma briga de casal. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima já do lado de fora da residência, com a criança no colo.