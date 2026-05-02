Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de quinta-feira (1º), no Centro de Jambeiro. Uma mulher de 28 anos precisou se trancar em um quarto com a filha, de aproximadamente 5 anos, para se proteger das agressões do ex-companheiro, de 32, segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil.
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De acordo com o registro, a polícia foi acionada por um morador que denunciou uma briga de casal. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima já do lado de fora da residência, com a criança no colo.
A mulher relatou que passou o dia com o suspeito em uma cachoeira, em Paraibuna, onde teria começado uma discussão. Ao retornarem para Jambeiro, o homem teria comprado mais bebida alcoólica e continuado com comportamento agressivo dentro da casa.
Com medo, a vítima se trancou em um quarto com a filha. Segundo o relato, o homem tentou arrombar a porta e chegou a quebrar a janela do cômodo. Quando ela tentou sair para pedir ajuda, teria sido puxada pelos cabelos e agredida com um tapa. Vizinhos, ao perceberem a situação, acionaram a Polícia Militar.
Ainda conforme o boletim, havia uma medida protetiva de urgência em vigor em favor da vítima. Diante disso, o caso foi registrado como violência doméstica, incluindo os crimes de dano, vias de fato, injúria e descumprimento de medida protetiva.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Caçapava, responsável pelo registro. A mulher informou que não deseja retomar contato com o suspeito e manifestou interesse na manutenção das medidas protetivas.
O homem permaneceu em silêncio durante o depoimento. A Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, alegando risco à integridade física e psicológica da vítima e da criança.