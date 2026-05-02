Um comerciante foi morto com um tiro no rosto dentro da própria residência em Potim, no interior de São Paulo. O crime violento chocou moradores e mobilizou equipes das forças de segurança.

Segundo informações iniciais, a vítima é Robson Félix de Abreu, de 42 anos, e foi encontrada já sem vida no imóvel na noite da última quinta-feira. As circunstâncias do homicídio ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Polícia investiga autoria e motivação do crime

A Polícia Civil registrou o caso e iniciou as investigações para identificar o autor do disparo e esclarecer a motivação do assassinato.