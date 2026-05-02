02 de maio de 2026
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CRIME EM POTIM

Comerciante é morto dentro de casa com tiro no rosto no Vale

Por Jesse Nascimento | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
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Um comerciante foi morto com um tiro no rosto dentro da própria residência em Potim, no interior de São Paulo. O crime violento chocou moradores e mobilizou equipes das forças de segurança.

Segundo informações iniciais, a vítima é Robson Félix de Abreu, de 42 anos, e foi encontrada já sem vida no imóvel na noite da última quinta-feira. As circunstâncias do homicídio ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Polícia investiga autoria e motivação do crime

A Polícia Civil registrou o caso e iniciou as investigações para identificar o autor do disparo e esclarecer a motivação do assassinato.

Peritos foram acionados para analisar a cena do crime e coletar evidências que possam ajudar na elucidação do caso.

Caso gera comoção entre moradores

O homicídio causou impacto na comunidade local, onde a vítima era conhecida por atuar no comércio. Vizinhos relataram surpresa com a violência registrada dentro da residência.

Investigação segue em andamento

A polícia deve ouvir testemunhas e analisar possíveis imagens de câmeras de segurança da região. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões.

O caso segue sob investigação e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

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