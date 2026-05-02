02 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRIGA

Homem é preso em flagrante após briga de casal em Caçapava

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Delegacia de Caçapava
Delegacia de Caçapava

Uma briga de casal terminou com um homem preso em flagrante por violência doméstica na madrugada desta sexta-feira, 2 de maio, no Residencial Esperança, em Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o casal em via pública, discutindo e apresentando versões divergentes sobre o que teria ocorrido.

Segundo o relato da vítima, uma jovem de 18 anos, o casal estava em um estabelecimento onde ambos ingeriram bebida alcoólica. No retorno para casa, teria ocorrido uma discussão, momento em que o homem, de 24 anos, a agrediu com um tapa no rosto.

Já o suspeito afirmou aos policiais que a companheira teria tido uma crise de ciúmes e que ele apenas revidou após ser agredido.

Ainda conforme o registro, os dois apresentavam lesões aparentes. O homem tinha um ferimento no lábio inferior, enquanto a mulher apresentava escoriações e arranhões pelo corpo.

Diante dos indícios e das circunstâncias, a autoridade policial decidiu ratificar a prisão em flagrante do suspeito por vias de fato e violência doméstica. O caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários