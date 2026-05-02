Uma briga de casal terminou com um homem preso em flagrante por violência doméstica na madrugada desta sexta-feira, 2 de maio, no Residencial Esperança, em Caçapava.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o casal em via pública, discutindo e apresentando versões divergentes sobre o que teria ocorrido.