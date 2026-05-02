Uma briga de casal terminou com um homem preso em flagrante por violência doméstica na madrugada desta sexta-feira, 2 de maio, no Residencial Esperança, em Caçapava.
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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o casal em via pública, discutindo e apresentando versões divergentes sobre o que teria ocorrido.
Segundo o relato da vítima, uma jovem de 18 anos, o casal estava em um estabelecimento onde ambos ingeriram bebida alcoólica. No retorno para casa, teria ocorrido uma discussão, momento em que o homem, de 24 anos, a agrediu com um tapa no rosto.
Já o suspeito afirmou aos policiais que a companheira teria tido uma crise de ciúmes e que ele apenas revidou após ser agredido.
Ainda conforme o registro, os dois apresentavam lesões aparentes. O homem tinha um ferimento no lábio inferior, enquanto a mulher apresentava escoriações e arranhões pelo corpo.
Diante dos indícios e das circunstâncias, a autoridade policial decidiu ratificar a prisão em flagrante do suspeito por vias de fato e violência doméstica. O caso segue sob investigação.