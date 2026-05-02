Um acidente de trânsito mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de sexta-feira (1º), na Avenida Governador Mário Covas Júnior, no bairro São Pedro, região sul de Ilhabela.
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De acordo com as informações, um veículo colidiu contra um poste, resultando em duas vítimas, um homem de 50 anos e uma mulher de 37. Ambos sofreram escoriações e contusões, mas estavam conscientes e orientados no momento do atendimento.
As vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foram encaminhadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Mário Covas, onde passaram por avaliação médica.
Segundo apurado, o casal é turista da cidade de São Paulo. A área do acidente foi isolada para atendimento da ocorrência e posteriormente deixada sob responsabilidade do policiamento de área.