Um acidente de trânsito mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de sexta-feira (1º), na Avenida Governador Mário Covas Júnior, no bairro São Pedro, região sul de Ilhabela.

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De acordo com as informações, um veículo colidiu contra um poste, resultando em duas vítimas, um homem de 50 anos e uma mulher de 37. Ambos sofreram escoriações e contusões, mas estavam conscientes e orientados no momento do atendimento.