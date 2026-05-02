O Manthiqueira de Guaratinguetá visita o IAC na manhã deste domingo (3), a partir das 10h, no estádio Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. E vale pela terceira rodada do grupo 4 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão.
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Para a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, será um desafio dos mais complicados. Isso porque o time da região ainda não venceu no torneio e soma apenas um ponto no empate em casa na rodada anterior contra o União Mogi.
Por outro lado, o time de Itaquaquecetuba lidera a chave com 100% de aproveitamento e ainda não levou nenhum gol. Desse modo, o Manthiqueira sabe que não poderá baixar a guarda.
No jogo de logo mais, terá que saber explorar os contra-ataques e evitar uma pressão maior para sair de campo com a vitória. No momento, o time da região está em quinto lugar entre seis participantes, fora da zona de classificação entre os quatro primeiros colocados que avançam para a segunda fase.