O Manthiqueira de Guaratinguetá visita o IAC na manhã deste domingo (3), a partir das 10h, no estádio Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. E vale pela terceira rodada do grupo 4 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, será um desafio dos mais complicados. Isso porque o time da região ainda não venceu no torneio e soma apenas um ponto no empate em casa na rodada anterior contra o União Mogi.