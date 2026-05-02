A morte da advogada Bianca Severino Mascarenhas, de 26 anos, causou forte comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão. Descrita como “brilhante e cheia de vida”, a jovem foi vítima de um aneurisma após dias internada.

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O caso abalou moradores de Jacareí. Bianca chegou a ser socorrida após o agravamento do quadro clínico e permaneceu hospitalizada, período em que recebeu diversas manifestações de apoio nas redes sociais.