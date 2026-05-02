A morte da advogada Bianca Severino Mascarenhas, de 26 anos, causou forte comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão. Descrita como “brilhante e cheia de vida”, a jovem foi vítima de um aneurisma após dias internada.
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O caso abalou moradores de Jacareí. Bianca chegou a ser socorrida após o agravamento do quadro clínico e permaneceu hospitalizada, período em que recebeu diversas manifestações de apoio nas redes sociais.
Durante a internação, amigos e familiares mobilizaram uma corrente de orações. “Força, minha prima! Estamos na arquibancada da vida torcendo pela sua recuperação”, escreveu o primo Edvaneo Mascarenhas. Uma amiga também deixou mensagem de esperança: “Bianca, estou na torcida por você”.
A confirmação da morte gerou ainda mais repercussão. Em nota, o escritório Krayem & Kawakami Advocacia, onde Bianca atuava como advogada associada, lamentou a perda e destacou a dedicação da profissional.
Segundo o comunicado, a jovem era reconhecida pela persistência e comprometimento com a profissão. “Vestia a camisa da equipe com lealdade absoluta e dedicação incansável”, diz um trecho.
O escritório também ressaltou o lado humano da advogada no atendimento aos clientes. “Ela entregava não apenas o conhecimento jurídico, mas o coração, lutando por justiça com a alma”, afirmou.
As despedidas ocorreram na quarta-feira (30), no Cemitério Memorial do Vale, reunindo familiares, amigos e colegas em uma última homenagem.