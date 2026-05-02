A Polícia Rodoviária Estadual passou a usar drones com alcance de até dois quilômetros para fiscalizar e multar motoristas na Rodovia dos Tamoios. A operação começou nesta quinta-feira (30), na véspera do feriado de 1º de maio, com foco na segurança viária e no aumento do monitoramento.

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A ação ocorre no Contorno Sul da Tamoios, no Litoral Norte de São Paulo, trecho que liga Caraguatatuba a São Sebastião. Dois equipamentos estão em operação e permitem identificar infrações a longa distância, ampliando o campo de visão das equipes.