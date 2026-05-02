A Polícia Rodoviária Estadual passou a usar drones com alcance de até dois quilômetros para fiscalizar e multar motoristas na Rodovia dos Tamoios. A operação começou nesta quinta-feira (30), na véspera do feriado de 1º de maio, com foco na segurança viária e no aumento do monitoramento.
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A ação ocorre no Contorno Sul da Tamoios, no Litoral Norte de São Paulo, trecho que liga Caraguatatuba a São Sebastião. Dois equipamentos estão em operação e permitem identificar infrações a longa distância, ampliando o campo de visão das equipes.
As imagens captadas pelos drones são usadas para flagrar irregularidades e orientar agentes em solo. Entre as infrações monitoradas estão ultrapassagens proibidas, uso indevido do acostamento, mudanças perigosas de faixa, paradas irregulares e desrespeito à sinalização.
A tecnologia já havia sido utilizada no fim de 2025, quando 12 motoristas foram autuados no mesmo trecho. A expectativa é que o uso contínuo dos drones aumente a efetividade da fiscalização, especialmente em períodos de maior movimento.
Além do trânsito, os equipamentos também devem auxiliar na prevenção de furtos e atos de vandalismo ao longo da rodovia. Segundo a concessionária, o monitoramento aéreo contribui para a proteção de estruturas e áreas operacionais.
O Contorno Sul é considerado estratégico para o acesso ao Litoral Norte, concentrando fluxo turístico e transporte de cargas. Em feriados prolongados, o volume de veículos aumenta significativamente, o que reforça a necessidade de fiscalização.
Com maior alcance e mobilidade, os drones permitem flagrar infrações mesmo em pontos distantes das viaturas, aumentando o risco de autuação para motoristas que desrespeitam as regras.
A orientação das autoridades é que os condutores respeitem os limites de velocidade, evitem manobras proibidas e sigam a sinalização para garantir a segurança de todos.