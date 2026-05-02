Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra supostas irregularidades na comercialização de carnes em um supermercado de São José dos Campos. As imagens teriam sido registradas por um ex-funcionário, que denuncia a venda de produtos fora do prazo de validade.
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O caso envolve uma unidade do Supermercado Barbosa, em São José dos Campos. Segundo o denunciante, carnes consideradas impróprias para consumo seriam reaproveitadas após manipulação para disfarçar odor, incluindo o uso de temperos para mascarar possíveis sinais de deterioração.
As imagens divulgadas, de acordo com o ex-funcionário, reforçariam a denúncia e indicariam práticas que podem comprometer a segurança alimentar dos clientes. O material passou a circular amplamente e gerou repercussão entre consumidores.
Em nota, a rede de supermercados contestou as acusações e informou que abriu uma investigação interna para apurar o caso. A empresa afirmou ainda que as imagens não comprovam as irregularidades e destacou que segue normas rigorosas de controle sanitário.
O episódio pode ser analisado por órgãos de fiscalização, responsáveis por verificar as condições de armazenamento e comercialização de alimentos no estabelecimento.
Com informações do portal de notícias Uol