Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra supostas irregularidades na comercialização de carnes em um supermercado de São José dos Campos. As imagens teriam sido registradas por um ex-funcionário, que denuncia a venda de produtos fora do prazo de validade.

VEJA O VÍDEO AQUI

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp