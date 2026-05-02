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CONSUMIDOR

VÍDEO mostra venda de carne vencida em supermercado de SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
VÍDEO mostra venda de carne vencida em supermercado de SJC
VÍDEO mostra venda de carne vencida em supermercado de SJC

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra supostas irregularidades na comercialização de carnes em um supermercado de São José dos Campos. As imagens teriam sido registradas por um ex-funcionário, que denuncia a venda de produtos fora do prazo de validade.

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O caso envolve uma unidade do Supermercado Barbosa, em São José dos Campos. Segundo o denunciante, carnes consideradas impróprias para consumo seriam reaproveitadas após manipulação para disfarçar odor, incluindo o uso de temperos para mascarar possíveis sinais de deterioração.

As imagens divulgadas, de acordo com o ex-funcionário, reforçariam a denúncia e indicariam práticas que podem comprometer a segurança alimentar dos clientes. O material passou a circular amplamente e gerou repercussão entre consumidores.

Em nota, a rede de supermercados contestou as acusações e informou que abriu uma investigação interna para apurar o caso. A empresa afirmou ainda que as imagens não comprovam as irregularidades e destacou que segue normas rigorosas de controle sanitário.

O episódio pode ser analisado por órgãos de fiscalização, responsáveis por verificar as condições de armazenamento e comercialização de alimentos no estabelecimento.

Com informações do portal de notícias Uol

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