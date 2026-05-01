02 de maio de 2026
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LUTO

Adeus, Maria Cecília; aos 65 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Adeus, Maria Cecília; aos 65 anos, deixa família de luto no Vale
Adeus, Maria Cecília; aos 65 anos, deixa família de luto no Vale

Maria Cecília Gonçalves Rangel morreu aos aos 65 anos em Jacareí na última quarta-feira (29). E o sepultamento aconteceu na quinta à tarde, mas no cemitério São Sebastião do Rio Verde, na cidade do interior de Minas Gerais.

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Apesar da tristeza com a partida de dona Cecília, ficam as lembranças de uma pessoa cheia de simpatia e carinho com as pessoas. Nas redes sociais, muito lembram esse detalhe.

"Meus sentimentos a toda família, Cecília sempre amorosa e atenciosa, Deus a receba em seu Reino .Descansa em paz", escreveu 
Lucia Souto.

Thais Oliveira também lamentou muito. "Meus sentimentos a toda família, conheci ela no hospital, uma senhora muito amorosa, triste notícia", afirmou.

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