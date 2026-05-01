Maria Cecília Gonçalves Rangel morreu aos aos 65 anos em Jacareí na última quarta-feira (29). E o sepultamento aconteceu na quinta à tarde, mas no cemitério São Sebastião do Rio Verde, na cidade do interior de Minas Gerais.

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Apesar da tristeza com a partida de dona Cecília, ficam as lembranças de uma pessoa cheia de simpatia e carinho com as pessoas. Nas redes sociais, muito lembram esse detalhe.