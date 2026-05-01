Maria Cecília Gonçalves Rangel morreu aos aos 65 anos em Jacareí na última quarta-feira (29). E o sepultamento aconteceu na quinta à tarde, mas no cemitério São Sebastião do Rio Verde, na cidade do interior de Minas Gerais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Apesar da tristeza com a partida de dona Cecília, ficam as lembranças de uma pessoa cheia de simpatia e carinho com as pessoas. Nas redes sociais, muito lembram esse detalhe.
"Meus sentimentos a toda família, Cecília sempre amorosa e atenciosa, Deus a receba em seu Reino .Descansa em paz", escreveu
Lucia Souto.
Thais Oliveira também lamentou muito. "Meus sentimentos a toda família, conheci ela no hospital, uma senhora muito amorosa, triste notícia", afirmou.