Marlene Campos da Silva morreu nesta sexta-feira (1), aos 62 anos, em Jacareí. Ela será sepultada neste sábado (2), às 13h, no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

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Irmã Marlene, como era conhecida, deixará muitas saudades. E também ficará a lembrança de uma mulher religiosa e com muitos amigos.