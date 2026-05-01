Uma jovem de 18 anos e o namorado, de 44, foram alvos de mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (30), suspeitos de desviar cerca de R$ 47 mil da avó da jovem, de 71 anos. Segundo a investigação, o dinheiro teria sido gasto em apostas on-line.
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A ação ocorreu em Taguatinga, no Distrito Federal, durante a Operação Mão Leve. Agentes da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes contra a Pessoa Idosa cumpriram as ordens judiciais nos endereços ligados aos investigados.
Durante as diligências, foram apreendidos dois celulares, dois facões, documentos e um cartão de crédito em nome da suspeita. Os aparelhos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística, enquanto os demais itens serão analisados pela Polícia Civil.
A investigação começou após a vítima perceber movimentações suspeitas em sua conta bancária e registrar ocorrência. Foram identificadas transferências não autorizadas, incluindo operações via Pix e contratação de empréstimos, que somaram prejuízo superior a R$ 47 mil.
De acordo com a apuração, a neta teria se aproveitado da relação de confiança e da vulnerabilidade da avó para realizar os desvios, causando prejuízo financeiro e impacto emocional. Parte do valor também teria sido destinada a jogos de azar on-line, com cerca de R$ 5 mil gastos em uma única plataforma.
Os dois foram indiciados por furto mediante fraude por meio eletrônico, com agravante pelo fato de a vítima ser idosa. A pena pode chegar a 16 anos de prisão, além de multa.