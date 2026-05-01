Uma jovem de 18 anos e o namorado, de 44, foram alvos de mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (30), suspeitos de desviar cerca de R$ 47 mil da avó da jovem, de 71 anos. Segundo a investigação, o dinheiro teria sido gasto em apostas on-line.

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A ação ocorreu em Taguatinga, no Distrito Federal, durante a Operação Mão Leve. Agentes da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes contra a Pessoa Idosa cumpriram as ordens judiciais nos endereços ligados aos investigados.