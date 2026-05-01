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CRIME

VÍDEO: Pétala Yonah foi enterrada viva, confessa padrasto

Por Da Redação | Natal (RN)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Pétala Yonah
Pétala Yonah

O ex-padrasto de uma menina de 7 anos confessou ter enterrado a criança ainda viva, o que provocou sua morte. Em depoimento, ele afirmou que agiu por ciúmes da mãe da vítima e que pretendia “dar um susto”, alegando que não planejava o desfecho fatal.

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O caso ocorreu em Natal, onde a vítima, identificada como Pétala Yonah, havia desaparecido no último domingo. O corpo foi localizado na segunda-feira (20), na região dos Guararapes.

A confissão do suspeito causou forte comoção e repercussão nacional. Segundo as investigações, a criança foi colocada em uma cova rasa e coberta com terra, o que resultou na morte.

O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça. As circunstâncias do crime continuam sendo apuradas pelas autoridades.

Com informações do Antenor Notícias

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