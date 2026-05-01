O ex-padrasto de uma menina de 7 anos confessou ter enterrado a criança ainda viva, o que provocou sua morte. Em depoimento, ele afirmou que agiu por ciúmes da mãe da vítima e que pretendia “dar um susto”, alegando que não planejava o desfecho fatal.

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O caso ocorreu em Natal, onde a vítima, identificada como Pétala Yonah, havia desaparecido no último domingo. O corpo foi localizado na segunda-feira (20), na região dos Guararapes.