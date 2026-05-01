01 de maio de 2026
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LEGÍTIMA DEFESA

VÍDEO: Trabalhadores evitam assalto e ladrão quase perde braço

Anajás (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Trabalhadores evitam assalto e ladrão quase perde braço
Trabalhadores evitam assalto e ladrão quase perde braço

Funcionários de um mercado impediram uma tentativa de assalto, imobilizaram dois suspeitos e acionaram a polícia. O caso repercutiu e reacendeu o debate sobre os limites da legítima defesa e os riscos de reagir a crimes.

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A ocorrência foi registrada em Anajás, no Pará. De acordo com informações iniciais, os trabalhadores reagiram à ação criminosa e conseguiram conter os suspeitos até a chegada das autoridades.

A dupla foi entregue à polícia, que realizou os procedimentos de praxe. Não há detalhes sobre feridos na ação.

O episódio ganhou destaque nas redes sociais e voltou a levantar discussões sobre segurança pública, especialmente sobre a orientação de evitar reações em situações de risco.

Especialistas costumam alertar que, apesar da possibilidade de legítima defesa, reagir a assaltos pode aumentar o perigo para vítimas e terceiros.

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