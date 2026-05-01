Funcionários de um mercado impediram uma tentativa de assalto, imobilizaram dois suspeitos e acionaram a polícia. O caso repercutiu e reacendeu o debate sobre os limites da legítima defesa e os riscos de reagir a crimes.

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A ocorrência foi registrada em Anajás, no Pará. De acordo com informações iniciais, os trabalhadores reagiram à ação criminosa e conseguiram conter os suspeitos até a chegada das autoridades.