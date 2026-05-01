Uma jovem de 20 anos morreu após um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (30), e o motorista envolvido foi preso após fugir sem prestar socorro. A vítima foi identificada como Clarice Alípia Almeida.
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O caso ocorreu em Coronel Fabriciano. Segundo as informações, a jovem pilotava uma motocicleta Yamaha YS 150 Fazer quando foi atingida por um carro que teria realizado uma manobra proibida de retorno no cruzamento da avenida Governador José Magalhães Pinto com a rua Antônio Santiago, no distrito de Melo Viana.
Com o impacto, Clarice foi arremessada ao solo. Ela chegou a ser socorrida pelo Samu ainda com sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância, em decorrência de traumatismo grave.
Após a colisão, o motorista deixou o local sem prestar atendimento e seguiu em direção ao Centro da cidade. Testemunhas relataram ter ouvido o barulho da batida e viram o veículo saindo em alta velocidade. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os levantamentos necessários. A motocicleta foi liberada para um responsável.
Durante as buscas, a Polícia Militar encontrou o carro abandonado no bairro Belvedere, com danos compatíveis com a colisão. O condutor foi identificado e preso, junto com um jovem de 19 anos que estava com ele no momento do acidente e da fuga. Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.
O veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio credenciado. O caso segue em investigação.
Clarice morava no bairro Sylvio Pereira 1 e, segundo relatos de conhecidos, retornava do trabalho em um shopping de Ipatinga no momento do acidente.