Uma jovem de 20 anos morreu após um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (30), e o motorista envolvido foi preso após fugir sem prestar socorro. A vítima foi identificada como Clarice Alípia Almeida.

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O caso ocorreu em Coronel Fabriciano. Segundo as informações, a jovem pilotava uma motocicleta Yamaha YS 150 Fazer quando foi atingida por um carro que teria realizado uma manobra proibida de retorno no cruzamento da avenida Governador José Magalhães Pinto com a rua Antônio Santiago, no distrito de Melo Viana.