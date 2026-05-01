Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros dentro de uma loja de conveniência após recusar a abordagem de um homem. A vítima, identificada como Ana Kévile, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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O crime ocorreu no interior do Ceará. Segundo a polícia, o suspeito não conhecia a jovem e teria se interessado por ela no momento em que a viu. Ele tentou se aproximar, mas, diante da recusa, sacou uma arma e efetuou os disparos.