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FEMINICÍDIO

Ana, 17 anos, morre após recusar cantada de homem em loja

Por Da Redação | Ceará
| Tempo de leitura: 1 min
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Ana Kévile
Ana Kévile

Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros dentro de uma loja de conveniência após recusar a abordagem de um homem. A vítima, identificada como Ana Kévile, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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O crime ocorreu no interior do Ceará. Segundo a polícia, o suspeito não conhecia a jovem e teria se interessado por ela no momento em que a viu. Ele tentou se aproximar, mas, diante da recusa, sacou uma arma e efetuou os disparos.

Após o ataque, o homem fugiu, mas foi localizado e preso pouco tempo depois. Em depoimento, afirmou que “perdeu a cabeça”.

O caso gerou indignação e reacende o debate sobre a violência contra mulheres no país.

Durante o cortejo fúnebre, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao som da música preferida da jovem, “Cada Volta é um Recomeço”, de Zezé de Camargo e Luciano.

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