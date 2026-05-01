Duas pessoas morreram após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (1º). As vítimas foram identificadas como João Vitor Deves, de 27 anos, e Bruna Limberger, também de 27, que estavam em um carro que colidiu contra um poste.
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O acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves, no Centro de Cascavel. O casal ocupava um Audi A4, ano 2021, que bateu violentamente contra a estrutura no cruzamento com a Rua Vitória.
A colisão foi registrada por volta das 4h50. Com o impacto, o poste foi arrancado do chão. As causas do acidente ainda são investigadas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência havia sido inicialmente informada como capotamento. No entanto, ao chegarem ao local, as equipes constataram que se tratava de uma batida direta contra o poste.
Uma das vítimas já estava sem vida quando o socorro chegou. O motorista ainda apresentava sinais vitais, foi atendido em estado grave, mas não resistiu.
O veículo ficou completamente destruído, o que dificultou o trabalho das equipes de resgate, que durou cerca de uma hora. A força do impacto indica uma grande transferência de energia no momento da colisão.
Com informações do Portal Boletim