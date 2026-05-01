Duas pessoas morreram após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (1º). As vítimas foram identificadas como João Vitor Deves, de 27 anos, e Bruna Limberger, também de 27, que estavam em um carro que colidiu contra um poste.

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O acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves, no Centro de Cascavel. O casal ocupava um Audi A4, ano 2021, que bateu violentamente contra a estrutura no cruzamento com a Rua Vitória.