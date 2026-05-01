O comerciante Odevaldo Ferreira, de 49 anos, foi morto a tiros dentro do próprio bar na madrugada desta sexta-feira (1º), após uma discussão com um cliente. O caso ocorreu depois que a vítima tentou impedir que o homem entrasse no banheiro feminino.

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O crime aconteceu no bairro Santa Paula 2, em Vila Velha. De acordo com testemunhas, a tentativa de intervenção deu início a uma discussão que evoluiu para agressões físicas. Após o confronto, o suspeito deixou o local.