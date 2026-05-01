Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (30) após agredir a companheira, que está grávida. O crime ocorreu depois de uma discussão motivada por suspeita de traição e terminou com o agressor atingido por diversos disparos.

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O caso foi registrado no bairro Granja de Freitas, na Região Leste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o homem teria acessado o celular da mulher, de 20 anos, e passado a acusá-la. Em seguida, foi até a residência dela, iniciou as agressões e a arrastou pelos cabelos até a rua.