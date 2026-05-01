O São José Futsal levou uma goleada por 5 a 0 para o Joinville na noite desta sexta-feira (1), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, pela quarta rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, os joseenses, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, continuam com um ponto, em penúltimo lugar, sem vitórias no campeonato. Já os catarinenses somam quatro vitórias em quatro rodadas, todas por goleada, somando 12 pontos.