01 de maio de 2026
Adeus Celso, aos 63 anos, em SJC; confira o obituário de sexta

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
CELSO MOURA DAOLIO
Idade: 63
Data de falecimento: 30/04/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 02/05/2026 16:30

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Idade: 75
Data de falecimento: 01/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 02/05/2026 09:30

WALDOMIRO DOS SANTOS ROSA
Idade: 58
Data de falecimento: 01/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 02/05/2026 08:30

ELZA DE QUEIRÓZ COUTO
Idade: 81
Data de falecimento: 01/05/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 01/05/2026 das 20:00 às 08:00
Sepultamento: CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC- 02/05/2026 08:00

VICTOR DELANO ULIAN
Idade: 38
Data de falecimento: 30/04/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 01/05/2026 17:00

ZILMA TEREZINHA SILVA LACERDA
Idade: 90
Data de falecimento: 01/05/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC- 01/05/2026 17:00

INAPOAN FRANCISCO BARBOSA
Idade: 86
Data de falecimento: 29/04/2026
Velório: CAMPO DAS OLIVEIRAS/ JACAREI
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 01/05/2026 17:00

THAIS FERNANDA MARTINS NASCIMENTO
Idade: 29
Data de falecimento: 01/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 01/05/2026 16:40

JOSÉ MARCIO RODRIGUES
Idade: 64
Data de falecimento: 30/04/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 01/05/2026 16:30

ARMINDA BERTA RIO MARTINS
Idade: 96
Data de falecimento: 01/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 01/05/2026 16:30

ORLANDO FELIPE DE JESUS
Idade: 73
Data de falecimento: 30/04/2026
Velório: OUTRAS CIDADES
Sepultamento: CEM. JD DAS OLIVEIRAS/RIANAPOLIS/GO- 01/05/2026 16:00

VÂNIA VERA DA SILVA LOPES
Idade: 38
Data de falecimento: 01/05/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 01/05/2026 16:00

