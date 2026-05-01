A Prefeitura de Taubaté irá contratar, com dispensa de licitação, a empresa que ficará responsável por elaborar o projeto de construção do Complexo Materno-Infantil, que será integrado ao HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

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A abertura da dispensa de licitação foi comunicada na edição dessa quinta-feira (30) do diário oficial. As empresas interessadas terão até a próxima quinta-feira (7) para apresentar proposta.