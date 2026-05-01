01 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRADIÇÃO

VÍDEO: 'Festa do Trabalhador' serve 1 tonelada de massa em SJC

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE
Prefeito Anderson Farias (PSD) participa da macarronada de 1º de maio
Prefeito Anderson Farias (PSD) participa da macarronada de 1º de maio

No feriado de 1º de maio, o bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos, transforma-se no palco de uma das mais antigas confraternizações comunitárias da região: a "Macarronada do Trabalhador", que chega à sua 47ª edição, combinando gastronomia, solidariedade e momentos de lazer.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento, que teve início pela manhã com uma missa católica, segue até o fim da tarde, com a expectativa de alimentar cerca de 10 mil pessoas.

A origem da tradição

A história do evento remonta a 1979, poucos meses após a aprovação do loteamento que deu origem ao bairro Novo Horizonte. Impulsionadas pelo forte crescimento industrial da cidade, muitas famílias deixaram áreas rurais e outras cidades para recomeçar na região em busca de novas oportunidades.

Na época, os próprios moradores dedicavam os finais de semana à construção de suas casas. Para fortalecer os laços de vizinhança, eles se reuniam para preparar as refeições coletivamente. Uma delas comemorou o dia 1º de maio com um churrasco, dando início à tradição.

Com o passar dos anos, o público cresceu tanto que o churrasco deu lugar à macarronada, uma alternativa mais prática para o preparo em grande escala e a arrecadação de mantimentos.

 Bastidores

O evento só é possível graças a uma força-tarefa comunitária. Cerca de 500 voluntários, incluindo moradores, servidores públicos, integrantes de instituições religiosas e ONGs, doam seu tempo e esforço para o projeto.

A estrutura de preparação é montada na Escola Estadual Dorival Monteiro e o trabalho começa na véspera da festa (30 de abril), a partir das 12h, com a instalação de cozinhas, pias e fogões. Às 18h, os voluntários se dividem em turnos para virar a noite e a madrugada cozinhando o macarrão e os molhos. Ao meio-dia do dia 1º, os portões são abertos para a distribuição.

Para dar conta de produzir massa para toda a comunidade, a equipe utiliza uma tonelada de macarrão, 550 kg de molho de tomate, 500 kg de carne moída, mais de 100 litros de óleo de soja e 40 kg de temperos diversos.

 Laços comunitários

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), acompanha o evento há pelo menos uma década e participa servindo as pessoas, acompanhado pelo vice-prefeito, Coronel Wilker (MDB).

“São quase 500 pessoas que participam na preparação desse evento, que viram a noite e a madrugada. Para nós é uma honra poder estar aqui mais uma vez e comemorar o Dia do Trabalhador desta forma. Mais do que muitas pessoas trabalhando, são pessoas que fizeram tudo isso com muito amor e carinho; esse tempero é essencial para ter um macarrão bom como esse daqui”, afirmou o prefeito.

Para quem está na linha de frente, o sentimento vai muito além de um simples trabalho. A nutricionista responsável pela produção, Michele de Lima, que participa do evento há 10 anos, destaca a emoção de ver as famílias reunidas. 

 “Ah, o sorriso, né? O que mais me motiva é que eu converso sempre com os munícipes. Esse momento já é esperado por vários familiares que moram em outras cidades, por isso eles vêm com potes para encher, porque é o almoço deles de feriado junto com a família”, revelou Michele.

 O mesmo sentimento é compartilhado pela voluntária Maria Inês Vilasboas, profissional de merenda escolar, que ajuda na festa há 25 anos.  “Acaba sendo assim, não é um trabalho. É o encontro de amigos onde se faz uma comida gostosa”, conclui.

 Comemoração

A festa acontece na Escola Estadual Professor Dorival Monteiro, na Rua dos Pedreiros, Nº 367 até as 17h e conta com a animação de atrações musicais.

navegação navegação

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários