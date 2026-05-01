No feriado de 1º de maio, o bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos, transforma-se no palco de uma das mais antigas confraternizações comunitárias da região: a "Macarronada do Trabalhador", que chega à sua 47ª edição, combinando gastronomia, solidariedade e momentos de lazer.

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O evento, que teve início pela manhã com uma missa católica, segue até o fim da tarde, com a expectativa de alimentar cerca de 10 mil pessoas.

A origem da tradição