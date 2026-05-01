No feriado de 1º de maio, o bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos, transforma-se no palco de uma das mais antigas confraternizações comunitárias da região: a "Macarronada do Trabalhador", que chega à sua 47ª edição, combinando gastronomia, solidariedade e momentos de lazer.
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O evento, que teve início pela manhã com uma missa católica, segue até o fim da tarde, com a expectativa de alimentar cerca de 10 mil pessoas.
A origem da tradição
A história do evento remonta a 1979, poucos meses após a aprovação do loteamento que deu origem ao bairro Novo Horizonte. Impulsionadas pelo forte crescimento industrial da cidade, muitas famílias deixaram áreas rurais e outras cidades para recomeçar na região em busca de novas oportunidades.
Na época, os próprios moradores dedicavam os finais de semana à construção de suas casas. Para fortalecer os laços de vizinhança, eles se reuniam para preparar as refeições coletivamente. Uma delas comemorou o dia 1º de maio com um churrasco, dando início à tradição.
Com o passar dos anos, o público cresceu tanto que o churrasco deu lugar à macarronada, uma alternativa mais prática para o preparo em grande escala e a arrecadação de mantimentos.
Bastidores
O evento só é possível graças a uma força-tarefa comunitária. Cerca de 500 voluntários, incluindo moradores, servidores públicos, integrantes de instituições religiosas e ONGs, doam seu tempo e esforço para o projeto.
A estrutura de preparação é montada na Escola Estadual Dorival Monteiro e o trabalho começa na véspera da festa (30 de abril), a partir das 12h, com a instalação de cozinhas, pias e fogões. Às 18h, os voluntários se dividem em turnos para virar a noite e a madrugada cozinhando o macarrão e os molhos. Ao meio-dia do dia 1º, os portões são abertos para a distribuição.
Para dar conta de produzir massa para toda a comunidade, a equipe utiliza uma tonelada de macarrão, 550 kg de molho de tomate, 500 kg de carne moída, mais de 100 litros de óleo de soja e 40 kg de temperos diversos.
Laços comunitários
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), acompanha o evento há pelo menos uma década e participa servindo as pessoas, acompanhado pelo vice-prefeito, Coronel Wilker (MDB).
“São quase 500 pessoas que participam na preparação desse evento, que viram a noite e a madrugada. Para nós é uma honra poder estar aqui mais uma vez e comemorar o Dia do Trabalhador desta forma. Mais do que muitas pessoas trabalhando, são pessoas que fizeram tudo isso com muito amor e carinho; esse tempero é essencial para ter um macarrão bom como esse daqui”, afirmou o prefeito.
Para quem está na linha de frente, o sentimento vai muito além de um simples trabalho. A nutricionista responsável pela produção, Michele de Lima, que participa do evento há 10 anos, destaca a emoção de ver as famílias reunidas.
“Ah, o sorriso, né? O que mais me motiva é que eu converso sempre com os munícipes. Esse momento já é esperado por vários familiares que moram em outras cidades, por isso eles vêm com potes para encher, porque é o almoço deles de feriado junto com a família”, revelou Michele.
O mesmo sentimento é compartilhado pela voluntária Maria Inês Vilasboas, profissional de merenda escolar, que ajuda na festa há 25 anos. “Acaba sendo assim, não é um trabalho. É o encontro de amigos onde se faz uma comida gostosa”, conclui.
Comemoração
A festa acontece na Escola Estadual Professor Dorival Monteiro, na Rua dos Pedreiros, Nº 367 até as 17h e conta com a animação de atrações musicais.