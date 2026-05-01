Um incidente aéreo envolvendo um Embraer E195-E2, operado pela Azul, e um Boeing 737-800, da Gol, deixou aeronaves a apenas 22 metros de distância no Aeroporto de Congonhas, na manhã desta quinta-feira (30).
A ocorrência foi registrada durante uma operação simultânea de pouso e decolagem na mesma pista. Um vídeo do canal pelo canal Golf Oscar Romeo, no YouTube (VEJA AQUI).
Reprodução: Redes Sociais
Manobra simultânea e perda de separação
Segundo informações preliminares, o avião da Gol realizava procedimento de pouso quando o jato da Azul recebeu autorização para alinhar e decolar. Durante a operação, houve perda da separação mínima de segurança entre as aeronaves.
A distância registrada (cerca de 22 metros) está muito abaixo do padrão internacional, que prevê separação vertical mínima de aproximadamente 300 metros entre aviões em voo.
Sistema de segurança foi acionado
Ao perceber o risco, o controle de tráfego aéreo tentou interromper a operação. O avião da Gol precisou arremeter (procedimento em que o piloto aborta o pouso e retoma altitude).
Durante a manobra, o sistema anticolisão da aeronave foi acionado, indicando risco iminente. O controlador ainda orientou mudanças de trajetória para evitar aproximação maior.
Vídeo mostra momento de tensão
Imagens divulgadas nas redes mostram o instante em que o avião da Gol interrompe o pouso de forma abrupta, enquanto o jato da Azul inicia a decolagem, evidenciando a proximidade entre as aeronaves.
Investigação está em andamento
A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi acionado para investigar o caso.
De acordo com o órgão, a apuração inclui coleta de dados, análise de registros e avaliação das condições operacionais no momento da ocorrência.