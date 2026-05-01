Um incidente aéreo envolvendo um Embraer E195-E2, operado pela Azul, e um Boeing 737-800, da Gol, deixou aeronaves a apenas 22 metros de distância no Aeroporto de Congonhas, na manhã desta quinta-feira (30).

A ocorrência foi registrada durante uma operação simultânea de pouso e decolagem na mesma pista. Um vídeo do canal pelo canal Golf Oscar Romeo, no YouTube (VEJA AQUI).