Uma mulher de 30 anos morreu na noite de domingo (26) após passar mal dentro de um motel em Belém (PA). A vítima foi encontrada desacordada, sem roupas e com sinais de sangramento nasal. Equipes de resgate foram acionadas, mas ela já estava sem sinais vitais.

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O caso ocorreu no Motel Oriental, localizado no bairro Guanabara, e foi registrado por volta das 23h20. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.