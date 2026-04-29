Uma mulher de 30 anos morreu na noite de domingo (26) após passar mal dentro de um motel em Belém (PA). A vítima foi encontrada desacordada, sem roupas e com sinais de sangramento nasal. Equipes de resgate foram acionadas, mas ela já estava sem sinais vitais.
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O caso ocorreu no Motel Oriental, localizado no bairro Guanabara, e foi registrado por volta das 23h20. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
De acordo com informações preliminares, a mulher, identificada como Raquel dos Santos, estava acompanhada de outras três pessoas: um cabo da Polícia Militar, a esposa dele e outra mulher. Durante a permanência no local, Raquel teria passado mal nas proximidades da piscina do estabelecimento.
Quando os bombeiros chegaram ao motel, a vítima já havia morrido. A identidade foi confirmada ainda no local.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e ao Núcleo de Perícia Científica, onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.
Investigação
O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará. A principal linha de apuração considera a possibilidade de overdose ou ingestão excessiva de álcool, mas a causa só será confirmada após a conclusão dos laudos periciais.
Até o momento, não há confirmação sobre indícios de crime, e as circunstâncias do ocorrido seguem sob investigação.