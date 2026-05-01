Um homem apanhou dos vizinhos após passar a madrugada agredindo e ameaçando uma mulher no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (26) e a vítima, ex-mulher do agressor, recebeu assistência após acionar um dispositivo de proteção.

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