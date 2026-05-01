Um homem apanhou dos vizinhos após passar a madrugada agredindo e ameaçando uma mulher no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (26) e a vítima, ex-mulher do agressor, recebeu assistência após acionar um dispositivo de proteção.
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Ocorrência
Por volta das 10h, a GCM foi acionada pelo COI (Centro de Operações Integradas) para atender a um suposto descumprimento de medida protetiva. No entanto, ao chegar ao local, a equipe constatou uma ocorrência grave de violência doméstica.
Para pedir ajuda, ela utilizou o dispositivo de proteção, por acreditar que a viatura chegaria mais rapidamente ao endereço. Segundo o relato da vítima, o suspeito a manteve sob agressão física e ameaças de morte desde as 3h daquele dia.
Às 8h, uma vizinha percebeu a situação e tentou defender a vítima, mas também foi agredida pelo suspeito. A violência do homem revoltou os moradores da região, que intervieram por conta própria e o agrediram antes da chegada das autoridades.
Atuação da GCM
Quando a equipe da GCM desembarcou, as agressões já haviam cessado. Questionado pelos agentes, o homem tentou justificar a situação afirmando que tudo não passava de uma discussão de casal.
A vítima, a testemunha agredida e o suspeito foram encaminhados pela GCM à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba. O caso foi registrado para a adoção das medidas legais cabíveis contra o agressor.