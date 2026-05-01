O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), conta com a 46ª Festa do Trabalhador no bairro Novo Horizonte, em São José dos Campos.
A celebração, que ocorre na cidade desde 1979, espera reunir cerca de 10 mil pessoas ao longo do dia com uma programação que inclui gastronomia, lazer e atividades para toda a família, além da tradicional distribuição gratuita da macarronada à bolonhesa.
Programação
As comemorações começaram às 9h30 com uma missa na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus.
Logo após, às 10h30, tem início a "Rua de Lazer", na rua dos Lavradores, com cinco horas de atividades recreativas, jogos, brinquedos, teatro de fantoches da Urbam e ações educativas do projeto Educamob.
A distribuição da macarronada à bolonhesa começa às 12h na Escola Estadual Dorival Monteiro, localizada na rua dos Pedreiros, nº 367. O preparo da massa começa na noite anterior com o trabalho de voluntários e servidores públicos.
O evento conta ainda com uma exposição de robôs de Lego da Equipe Optrom e, durante toda a tarde, serão distribuídos pipoca, algodão-doce e refrigerantes.
Segurança
Para garantir a segurança e a tranquilidade das famílias, o evento conta com um forte esquema de segurança e apoio logístico envolvendo cerca de 600 profissionais, incluindo equipes das Polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, agentes de mobilidade urbana e profissionais de saúde.