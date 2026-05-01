O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), conta com a 46ª Festa do Trabalhador no bairro Novo Horizonte, em São José dos Campos.

A celebração, que ocorre na cidade desde 1979, espera reunir cerca de 10 mil pessoas ao longo do dia com uma programação que inclui gastronomia, lazer e atividades para toda a família, além da tradicional distribuição gratuita da macarronada à bolonhesa.

Programação

As comemorações começaram às 9h30 com uma missa na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus.