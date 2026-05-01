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FESTA 1º DE MAIO

Macarronada do 1º de Maio deve reunir 10 mil pessoas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Prefeito Anderson Farias (PSD) na distribuição da macarronada em 2025
Prefeito Anderson Farias (PSD) na distribuição da macarronada em 2025

O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), conta com a 46ª Festa do Trabalhador no bairro Novo Horizonte, em São José dos Campos.

A celebração, que ocorre na cidade desde 1979, espera reunir cerca de 10 mil pessoas ao longo do dia com uma programação que inclui gastronomia, lazer e atividades para toda a família, além da tradicional distribuição gratuita da macarronada à bolonhesa.

Programação

As comemorações começaram às 9h30 com uma missa na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus.

Logo após, às 10h30, tem início a "Rua de Lazer", na rua dos Lavradores, com cinco horas de atividades recreativas, jogos, brinquedos, teatro de fantoches da Urbam e ações educativas do projeto Educamob.

A distribuição da macarronada à bolonhesa começa às 12h na Escola Estadual Dorival Monteiro, localizada na rua dos Pedreiros, nº 367. O preparo da massa começa na noite anterior com o trabalho de voluntários e servidores públicos.

O evento conta ainda com uma exposição de robôs de Lego da Equipe Optrom e, durante toda a tarde, serão distribuídos pipoca, algodão-doce e refrigerantes.

Segurança

Para garantir a segurança e a tranquilidade das famílias, o evento conta com um forte esquema de segurança e apoio logístico envolvendo cerca de 600 profissionais, incluindo equipes das Polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, agentes de mobilidade urbana e profissionais de saúde.

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