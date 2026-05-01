O feriado do Dia do Trabalho em São José dos Campos conta com a Operação Primeiro de Maio Seguro, do programa municipal São José Unida, visando garantir a segurança e a tranquilidade da população. A ação teve início nesta quinta-feira (30 de abril) e segue ao longo do feriado.

A iniciativa reúne diferentes forças de segurança e fiscalização, incluindo a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Militar, agentes de Mobilidade Urbana e o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), para ampliar a proteção e o bem-estar dos moradores em todas as regiões da cidade.

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Ação integrada e prevenção