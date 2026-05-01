O feriado do Dia do Trabalho em São José dos Campos conta com a Operação Primeiro de Maio Seguro, do programa municipal São José Unida, visando garantir a segurança e a tranquilidade da população. A ação teve início nesta quinta-feira (30 de abril) e segue ao longo do feriado.
A iniciativa reúne diferentes forças de segurança e fiscalização, incluindo a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Militar, agentes de Mobilidade Urbana e o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), para ampliar a proteção e o bem-estar dos moradores em todas as regiões da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ação integrada e prevenção
O planejamento estratégico da operação prevê intervenções diretas em áreas com maior histórico de ocorrências.
A fiscalização conta com atenção especial no período noturno, sobretudo após as 22h, para o combate a aglomerações em estabelecimentos comerciais e o enfrentamento ao excesso de ruído, com foco redobrado nas motocicletas.
Colaboração da população
As autoridades reforçam que a comunidade é uma aliada importante para o sucesso das ações. Informações e denúncias anônimas que auxiliem as forças de segurança podem ser realizadas por meio dos telefones de emergência: 153 – Guarda Civil Municipal; 190 – Polícia Militar.