Uma operação de fiscalização promovida pela Secretaria de Mobilidade Urbana em São José dos Campos resultou na apreensão de 13 veículos com licenciamento vencido.

As ações ocorreram entre segunda-feira (27) e quinta-feira (30) em pontos estratégicos da cidade com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal).

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Fiscalização