Uma operação de fiscalização promovida pela Secretaria de Mobilidade Urbana em São José dos Campos resultou na apreensão de 13 veículos com licenciamento vencido.
As ações ocorreram entre segunda-feira (27) e quinta-feira (30) em pontos estratégicos da cidade com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal).
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Fiscalização
Com o objetivo de coibir irregularidades e ampliar a segurança viária, as abordagens da operação foram realizadas em locais de grande movimento, como as avenidas Governador Mário Covas, Cassiano Ricardo, Dom José Antônio do Couto, Tancredo Neves e a Rua Corifeu de Azevedo Marques, entre outras vias.
Ao todo, 13 veículos foram apreendidos por licenciamento vencido há mais de 30 dias.
A Prefeitura reforça que as operações de trânsito permanecem e são realizadas em todas as regiões, com foco na prevenção de sinistros, na organização do espaço público e no cumprimento das normas de circulação.