01 de maio de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Licenciamento vencido: 13 veículos são apreendidos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Fiscalização em São José apreendeu 13 veículos com irregularidades
Fiscalização em São José apreendeu 13 veículos com irregularidades

Uma operação de fiscalização promovida pela Secretaria de Mobilidade Urbana em São José dos Campos resultou na apreensão de 13 veículos com licenciamento vencido.

As ações ocorreram entre segunda-feira (27) e quinta-feira (30) em pontos estratégicos da cidade com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal).

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Fiscalização

Com o objetivo de coibir irregularidades e ampliar a segurança viária, as abordagens da operação foram realizadas em locais de grande movimento, como as avenidas Governador Mário Covas, Cassiano Ricardo, Dom José Antônio do Couto, Tancredo Neves e a Rua Corifeu de Azevedo Marques, entre outras vias.

Ao todo, 13 veículos foram apreendidos por licenciamento vencido há mais de 30 dias.

A Prefeitura reforça que as operações de trânsito permanecem e são realizadas em todas as regiões, com foco na prevenção de sinistros, na organização do espaço público e no cumprimento das normas de circulação.

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