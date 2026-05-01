A conta de energia elétrica ficará mais cara para os consumidores brasileiros neste mês de maio. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) acionou a bandeira tarifária amarela, representando a primeira cobrança adicional de 2026.

Para economizar, usuários devem se atentar ao uso correto de equipamentos com alta demanda como ar-condicionado, chuveiros e máquina de lavar roupas.

Valor extra

O valor extra será de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.