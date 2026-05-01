A conta de energia elétrica ficará mais cara para os consumidores brasileiros neste mês de maio. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) acionou a bandeira tarifária amarela, representando a primeira cobrança adicional de 2026.
Para economizar, usuários devem se atentar ao uso correto de equipamentos com alta demanda como ar-condicionado, chuveiros e máquina de lavar roupas.
Valor extra
O valor extra será de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.
A medida é motivada pela redução do volume de chuvas, o que leva a uma menor geração hidrelétrica, ao acionamento de usinas termelétricas de custo mais elevado e à maior pressão sobre os reservatórios.
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Bandeira tarifária
A conta esteve sob a bandeira verde durante os quatro primeiros meses do ano, o que evitou cobranças adicionais devido ao nível satisfatório dos reservatórios.
Mensalmente, o Operador Nacional do Sistema Elétrico avalia as condições de operação para definir a melhor estratégia de atendimento da demanda e projetar os custos. Quando a bandeira é verde, não há taxas extras. Nas demais cores, há um valor adicional cobrado a cada 100 kWh:
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Bandeira amarela: com geração menos favorável, o acréscimo é de R$ 1,88.
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Bandeira vermelha (Patamar 1): com geração mais cara, o acréscimo é de R$ 4,46.
Bandeira vermelha (Patamar 2): com cenário ainda mais custoso, o acréscimo é de R$ 7,87.
Equipamentos que mais consomem energia
Para proteger o orçamento doméstico, é importante conhecer os aparelhos que mais pesam na conta de luz. O ar-condicionado e o chuveiro elétrico demandam muita energia. É necessário o uso consciente. No caso do chuveiro, banhos longos e muito quentes representam consumo elevado, o que pesa na conta final.
A geladeira, por funcionar sem parar, representa quase um terço do consumo total da casa, exigindo atenção para evitar aberturas desnecessárias da porta e garantir a boa vedação da borracha.
Além disso, cooktops e fogões elétricos gastam mais eletricidade do que os modelos a gás, enquanto o uso de máquinas de lavar e secadoras com poucas peças gera desperdício, sendo ideal acumular roupas para ciclos completos e priorizar o varal.
Por fim, vale lembrar que equipamentos como computadores, televisões e consoles no modo stand-by continuam consumindo energia se permanecerem conectados à tomada, mesmo quando desligados.
Dicas de economia e novas tecnologias
Pequenas mudanças de hábito ajudam a reduzir o valor a ser pago mensalmente:
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Iluminação: Troque as lâmpadas tradicionais por versões em LED.
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Escolha consciente: Ao comprar um eletrodoméstico novo, verifique se ele possui o selo Procel A.
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Uso da tomada: Retire os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso.
Outra alternativa em expansão no mercado é a energia solar por assinatura. Essa modalidade permite obter descontos na fatura mensal por meio de créditos gerados em fazendas solares remotas, sem a necessidade de instalar painéis no próprio imóvel.