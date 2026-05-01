O trânsito em Taubaté sofre alterações neste feriado devido à 2ª Corrida e Caminhada da Cidade, evento promovido pela Igreja da Cidade. A partir das 16h desta sexta-feira (1º), a Prefeitura realiza ações de bloqueios e desvios para garantir a segurança dos participantes e a organização viária.

O evento

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, as atividades esportivas começam com a largada da prova de 5 km, prevista para as 17h na rua Guglielmo Marconi.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp