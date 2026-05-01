O trânsito em Taubaté sofre alterações neste feriado devido à 2ª Corrida e Caminhada da Cidade, evento promovido pela Igreja da Cidade. A partir das 16h desta sexta-feira (1º), a Prefeitura realiza ações de bloqueios e desvios para garantir a segurança dos participantes e a organização viária.
O evento
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, as atividades esportivas começam com a largada da prova de 5 km, prevista para as 17h na rua Guglielmo Marconi.
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Em seguida, às 17h, começa a caminhada de 3 km. O percurso será por vias importantes do município, incluindo as avenidas Independência, Dom Pedro I e Virgílio Cardoso Pinna, além de trechos próximos à Rodovia Presidente Dutra.
Alterações e desvios
Para evitar congestionamentos, a prefeitura recomenda atenção aos seguintes pontos de bloqueio:
- Avenida Independência: O trânsito será desviado no cruzamento com a rua Emma Crozariol Castilho, redirecionando os veículos para a avenida Bandeirantes. Esta via funcionará em duplo sentido de circulação até a alça de acesso à Rodovia Presidente Dutra.
- Avenida Bandeirantes: A partir do cruzamento com a avenida Assis Chateaubriand, o fluxo será direcionado para a rodovia, com retorno à via marginal na altura do km 115. A medida atende motoristas que seguem em direção à avenida Independência e ao comércio local.
- Avenida Dom Pedro I: O acesso ao Túnel João Dias da Silva terá alteração. Os motoristas deverão seguir pela avenida Assis Chateaubriand para acessar a avenida Independência ou a Rodovia Presidente Dutra.
Recomendações aos motoristas
A orientação da Prefeitura é que os condutores redobrem a atenção à sinalização, respeitem as orientações dos agentes de trânsito e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas durante o período da prova.