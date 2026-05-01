01 de maio de 2026
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EM TAUBATÉ

GCM sofre ameaça em ocorrência de perturbação do sossego

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Atuação da GCM nas proximidades de bares e adegas em Taubaté
Atuação da GCM nas proximidades de bares e adegas em Taubaté

Uma ação para coibir perturbação do sossego terminou em prisão em Taubaté. A ocorrência foi registrada na Praça do Cruzeiro, no bairro Alto de São Pedro, no último sábado (25), durante abordagem a um grupo nas proximidades de bares e adegas.

Ocorrência

Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) atuaram após denúncia em pontos com registro de perturbação do sossego. Durante a ação, nove pessoas e três veículos foram abordados.

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Um homem entre os abordados ameaçou a equipe da guarda durante busca pessoal.

Ele foi conduzido preso à delegacia local e permaneceu à disposição da Justiça.

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