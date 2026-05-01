A Polícia Militar apreendeu 935 gramas de drogas e prendeu um suspeito por tráfico no bairro Jardim Americano, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada após denúncia anônima, na última quinta-feira (30).

Ocorrência

Em diligência ao local, uma área de mata já conhecida por ser ponto de prática criminosa, os policiais encontraram várias pessoas que fugiram ao perceberem a viatura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp