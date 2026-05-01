A Polícia Militar apreendeu 935 gramas de drogas e prendeu um suspeito por tráfico no bairro Jardim Americano, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada após denúncia anônima, na última quinta-feira (30).
Ocorrência
Em diligência ao local, uma área de mata já conhecida por ser ponto de prática criminosa, os policiais encontraram várias pessoas que fugiram ao perceberem a viatura.
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Um homem foi abordado e portava uma pedra de crack. Em varredura nas proximidades, foi encontrada uma sacola com grande quantidade de entorpecentes.
Foram apreendidos:
- 700 g de maconha (98 eppendorfs e 60 tabletes);
- 135 g de cocaína (58 porções embaladas a vácuo e 46 eppendorfs);
- 100 g de crack, fracionados em 100 eppendorfs.
O suspeito e todo o material foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão para as providências cabíveis.