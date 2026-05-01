O feriado prolongado de 1º de Maio será marcado por calor e baixa umidade no Estado de São Paulo, mas a Defesa Civil alerta para a chegada de uma frente fria com potencial para chuvas fortes e rajadas de vento no domingo (3).

A transição exige atenção redobrada da população, especialmente no litoral, onde há risco de alagamentos e enxurradas.

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Calor e Tempo Seco