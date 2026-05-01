O feriado prolongado de 1º de Maio será marcado por calor e baixa umidade no Estado de São Paulo, mas a Defesa Civil alerta para a chegada de uma frente fria com potencial para chuvas fortes e rajadas de vento no domingo (3).
A transição exige atenção redobrada da população, especialmente no litoral, onde há risco de alagamentos e enxurradas.
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Calor e Tempo Seco
Entre a sexta-feira (1º) e o sábado (2), o predomínio de uma massa de ar seco e quente garante tempo firme e temperaturas elevadas na maior parte do estado.
No entanto, na Grande São Paulo e nas áreas litorâneas, a umidade vinda do oceano pode trazer chuvas fracas e muito isoladas no início do feriado. No interior paulista, a combinação de calor e baixa umidade eleva o risco de queimadas.
Mudança no Tempo
A partir de domingo (3), o cenário muda com a passagem de uma frente fria pelo oceano. O sistema aumenta a umidade e provoca pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Os municípios do Litoral Paulista entram em estado de atenção sob alerta laranja, pois as precipitações têm potencial para causar alagamentos e enxurradas em regiões mais vulneráveis. Além da chuva, o calor diminui em todas as regiões.
Previsão do tempo
Em São José dos Campos e região, a temperatura varia entre 17°C e 27°C na sexta-feira. No sábado, a mínima esperada é de 17°C, e a máxima, de 29°C. No domingo, as temperaturas ficam entre 16°C e 22°C.
No Litoral Norte, as marcas registram de 19°C a 27°C na sexta-feira, de 20°C a 28°C no sábado e de 18°C a 24°C no domingo.
Recomendações da Defesa Civil
A Defesa Civil orienta a população a adotar medidas de segurança.
Durante os dias de calor e tempo seco, é fundamental beber bastante água, manter-se hidratado, evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e utilizar umidificadores ou toalhas molhadas para melhorar a qualidade do ar em ambientes internos.
Já em situações de chuva intensa, recomenda-se evitar transitar ou estacionar perto de áreas alagadas, não enfrentar enxurradas e buscar abrigo seguro caso haja tempestade com raios e ventos fortes.
Em caso de emergência, entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.