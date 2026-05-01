A Caixa Econômica Federal abriu um leilão com 1.175 imóveis em diversas regiões do Brasil. Os lances iniciais começam em R$ 46,5 mil e os preços podem ficar até 40% mais baixos do que o valor de mercado, dependendo da fase de arrematação.
O catálogo de ofertas inclui apartamentos, casas, terrenos e salas comerciais, abrangendo também as cidades de São José dos Campos e Taubaté.
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Destaques de imóveis na região do Vale do Paraíba
Na região do Vale do Paraíba, os destaques são dois apartamentos em São José dos Campos: um deles, no bairro Chácara dos Eucaliptos, com lance inicial de R$ 250.047,69, e outro no Reserva Vale Real, com lance inicial de R$ 266.562,41.
Há também um apartamento de 2 dormitórios no bairro Barranco, em Taubaté, com lances a partir de R$ 229.757,10.
Distribuição
No total, o leilão disponibiliza 789 apartamentos, 332 casas, 46 terrenos e 8 salas comerciais distribuídos por todas as regiões do Brasil, sendo a maior parte (621) na Região Sudeste.
Como funciona o leilão
O processo é realizado pela internet, em parceria com a Fidalgo Leilões, e ocorre em datas específicas ao longo de maio de 2026. São duas etapas para cada lote.
Na primeira rodada, o imóvel é ofertado pelo valor de avaliação. Caso não seja arrematado, o ativo segue para a segunda fase, podendo ser adquirido com desconto.
O calendário de lances pelo site da Fidalgo Leilões é o seguinte:
- Até 11 de maio, às 10h: primeiro leilão (valor de avaliação)
- De 11 a 15 de maio, às 10h: segundo leilão (com desconto)
- Até 18 de maio, às 10h: nova rodada do primeiro leilão
- De 18 a 22 de maio, às 10h: segundo leilão com desconto
Condições de pagamento
A Caixa permite que, em alguns casos, o comprador utilize o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ou contrate um financiamento imobiliário.
Interessados devem ler o edital de cada imóvel com atenção para verificar o estado de ocupação, eventuais pendências e as condições de pagamento antes de efetivar o lance.