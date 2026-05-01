A Caixa Econômica Federal abriu um leilão com 1.175 imóveis em diversas regiões do Brasil. Os lances iniciais começam em R$ 46,5 mil e os preços podem ficar até 40% mais baixos do que o valor de mercado, dependendo da fase de arrematação.

O catálogo de ofertas inclui apartamentos, casas, terrenos e salas comerciais, abrangendo também as cidades de São José dos Campos e Taubaté.

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Destaques de imóveis na região do Vale do Paraíba