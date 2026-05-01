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IMPRUDÊNCIA

Homem embriagado se envolve em acidente e é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem embriagado se envolveu em um acidente e foi preso por embriaguez ao volante na avenida São João, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na quarta-feira (29), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para o atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo três veículos.

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No local, os envolvidos prestaram depoimento, apresentaram a documentação necessária e foram submetidos ao teste do etilômetro, sendo constatado que um deles estava embriagado.

Diante da configuração do crime, o homem foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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