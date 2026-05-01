Pela primeira vez, a Dico Edições apresenta um livro voltado ao público adulto: “Roberto Burle Marx na Fazenda Vargem Grande”, de autoria das irmãs Bel e Malú Gomes — um projeto documental que nasce do encontro entre pesquisa, memória e afeto. Trata-se de um trabalho desenvolvido ao longo de anos, que agora se materializa em publicação.

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O livro reúne registros da criação e execução de um dos mais belos jardins de Roberto Burle Marx, localizado ao pé da Serra da Bocaina, no Vale do Paraíba. O espaço completa 50 anos e permanece preservado conforme o projeto original. É considerado uma obra-prima pela coleção de espécies botânicas, pela dimensão e pela harmonia do conjunto de plantas, incorporadas com maestria à Mata Atlântica do entorno.