Pela primeira vez, a Dico Edições apresenta um livro voltado ao público adulto: “Roberto Burle Marx na Fazenda Vargem Grande”, de autoria das irmãs Bel e Malú Gomes — um projeto documental que nasce do encontro entre pesquisa, memória e afeto. Trata-se de um trabalho desenvolvido ao longo de anos, que agora se materializa em publicação.
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O livro reúne registros da criação e execução de um dos mais belos jardins de Roberto Burle Marx, localizado ao pé da Serra da Bocaina, no Vale do Paraíba. O espaço completa 50 anos e permanece preservado conforme o projeto original. É considerado uma obra-prima pela coleção de espécies botânicas, pela dimensão e pela harmonia do conjunto de plantas, incorporadas com maestria à Mata Atlântica do entorno.
Reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes arquitetos paisagistas do século 20, Roberto Burle Marx estudou pintura em Berlim, na Alemanha, no fim da década de 1920. Na cidade, frequentava assiduamente o Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, o mais antigo jardim botânico alemão, fundado no século XVII como um parque real voltado ao cultivo de flores, plantas medicinais, vegetais e lúpulo (utilizado na produção de cerveja).
O projeto para a Fazenda Vargem Grande foi desenvolvido no final da década de 1970, com cerca de dez anos entre a criação e a conclusão. Trata-se de um jardim em constante transformação, que se renova a cada estação sem perder seu encanto e esplendor. É, sem dúvida, uma das obras mais completas e expressivas de Burle Marx.
O lançamento do livro “Roberto Burle Marx na Fazenda Vargem Grande” acontece no próximo dia 3 de maio (domingo), das 16h às 20h, no Canto Centro Cultural, localizado na Rua Dr. Arnaldo, 1638, no bairro Sumaré, em São Paulo. Os interessados podem reservar o exemplar pelo site www.dicoedicoes.com.br.