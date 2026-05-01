Primeira coluna de maio e sigo afirmando, 2026 é o ano carregado de uma sensação curiosa: o cansaço. E não um cansaço físico, na verdade um cansaço visual, criativo – cansaço de “mais do mesmo”. Estamos saturados do pasteurizado, das inúmeras tendências, dos looks copiados em série, das mesmas caras para as fotos, do algoritmo ditando o que vamos assistir e consequentemente o que vamos vestir.

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Por tudo isso podemos dizer que 2026 é o ano do styling.