Primeira coluna de maio e sigo afirmando, 2026 é o ano carregado de uma sensação curiosa: o cansaço. E não um cansaço físico, na verdade um cansaço visual, criativo – cansaço de “mais do mesmo”. Estamos saturados do pasteurizado, das inúmeras tendências, dos looks copiados em série, das mesmas caras para as fotos, do algoritmo ditando o que vamos assistir e consequentemente o que vamos vestir.
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Por tudo isso podemos dizer que 2026 é o ano do styling.
Mas antes vale entender o que, de fato, é styling.
Styling não é sobre comprar roupas novas. Não é sobre ter um closet lotado ou seguir tendências à risca. Styling é a arte de construir uma mensagem através da imagem. É a forma como você combina, interpreta e ressignifica as peças que já tem. É intenção. É escolha. É narrativa. É personalidade. É assinatura.
Ou seja, não basta mais estar “na moda”. As pessoas querem e precisam se reconhecer no que vestem.
Durante muito tempo, fomos conduzidas por tendências - a cor da estação, o modelo do momento, o “tem que ter”. E, sem perceber, entramos em um ciclo de consumo e de zero identidade. Afinal, quando todo mundo veste a mesma coisa, o que sobra de individualidade?
Com os algoritmos vimos (e sentimos) esse processo acelerar. Ele mostra, repete, reforça e quando você percebe, está desejando algo que nem sabe se faz sentido para você.
Mas aí chega 2026trazendo uma cobrança diferente. Ele pede escolha, filtro, repertorio, e algo que sempre digo as minhas seguidoras e clientes, INTENÇÃO (por que você veste o que veste?). E é aqui que o styling ganha protagonismo.
Porque com o styling você ganha a capacidade de olhar para o seu guarda-roupa e enxergar possibilidades, entender que uma mesma peça pode comunicar diferentes versões de você, dependendo de como é usada. E para isso é preciso sair do óbvio, testar combinações, brincar com proporções, texturas, sobreposições.Assinar aquilo que se veste com sua personalidade.
O styling também trazautenticidade, eaqui não é “ser diferente por ser diferente”, mas sobre entender o que faz sentido para a sua vida, para a sua rotina, para a imagem que você quer construir e claro, sustentar isso com consistência, nada de “um look incrível em só um dia específico”.
Penso que talvez esse será um dos maiores movimentos de 2026: sair da busca pelo impacto imediato e entrar na construção de uma imagem com propósito, com styling, com autenticidade.
O “borogodó” - aquilo que não se explica, mas se sente - nunca esteve tão em alta. Porque ele não pode ser comprado. Ele é construído. Ele nasce da mistura entre autoconhecimento, repertório e coragem de se expressar.
Por isso styling não é exclusivo de quem entende de moda. Muito pelo contrário. Ele começa no momento em que você decide prestar atenção nas suas escolhas.É no jeito de dobrar a manga, de usar um cinto, de mixar alguns acessórios, de misturar o que antes você não misturaria. É no detalhe. É na ousadia. É na intenção.
Definitivamente 2026 é o ano do styling e, assim sendo,posso te perguntar: você está pronta para se vestir com consciência, comunicar com intenção e ocupar espaço com autenticidade? Senão estiver, é bom se preparar, porque isso, nenhuma tendência entrega pronta.