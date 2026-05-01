A morte da jovem advogada Bianca Severino Mascarenhas, de 26 anos, continua repercutindo e comovendo moradores do Vale do Paraíba. Conhecida pela dedicação à profissão e pelo comprometimento com causas de seus clientes, ela foi lembrada como alguém que “lutava por justiça com a alma”.

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Em Jacareí, cidade onde vivia e atuava, a perda gerou uma forte onda de comoção entre amigos, familiares e colegas de trabalho. Bianca morreu na quarta-feira (29), após complicações provocadas por um aneurisma. Ela chegou a ser socorrida e permaneceu internada por alguns dias, período em que mobilizou uma corrente de orações nas redes sociais.