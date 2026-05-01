A morte da jovem advogada Bianca Severino Mascarenhas, de 26 anos, continua repercutindo e comovendo moradores do Vale do Paraíba. Conhecida pela dedicação à profissão e pelo comprometimento com causas de seus clientes, ela foi lembrada como alguém que “lutava por justiça com a alma”.
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Em Jacareí, cidade onde vivia e atuava, a perda gerou uma forte onda de comoção entre amigos, familiares e colegas de trabalho. Bianca morreu na quarta-feira (29), após complicações provocadas por um aneurisma. Ela chegou a ser socorrida e permaneceu internada por alguns dias, período em que mobilizou uma corrente de orações nas redes sociais.
Mensagens de apoio e esperança marcaram os dias de internação. “Força, minha prima! Estamos na arquibancada da vida torcendo pela sua recuperação”, escreveu um familiar. Amigos também manifestaram fé e carinho diante da situação, na expectativa de sua recuperação.
Após a confirmação da morte, o escritório Krayem & Kawakami Advocacia, onde Bianca atuava, divulgou nota de pesar destacando a trajetória da profissional. No comunicado, a equipe ressaltou a dedicação, o caráter e a postura ética da advogada no exercício da profissão.
“Bianca era dona de uma persistência inabalável. Vestia a camisa da equipe com lealdade absoluta e dedicação incansável”, afirmou o escritório. A nota também destacou o lado humano da jovem, lembrando que ela atendia clientes com empatia e entrega. “Ela não oferecia apenas conhecimento jurídico, mas também o coração, lutando por justiça com a alma”, diz o texto.
O velório e o sepultamento foram realizados nesta quinta-feira (30), no Cemitério Memorial do Vale, reunindo familiares, amigos e colegas que prestaram as últimas homenagens. A despedida foi marcada por emoção e reconhecimento à trajetória da jovem advogada.