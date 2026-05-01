O Assaí Atacadista está com 50 vagas de emprego abertas em São José dos Campos, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e experiência. As posições incluem contratações efetivas e também vagas para jovens aprendizes.
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As oportunidades estão distribuídas entre áreas operacionais, funções especializadas e setores de apoio. Entre os cargos disponíveis estão operador(a) de loja, operador de caixa e empacotador(a), além de funções como açougueiro(a), auxiliar de açougue, padeiro(a) e atendente de cafeteria/padaria.
Também há vagas voltadas ao suporte interno, como auxiliar de cozinha para refeitório e operador de loja na área de triagem.
Com mais de 50 anos de atuação, o Assaí Atacadista reúne cerca de 90 mil colaboradores em todo o país. A empresa também figura em rankings como o Great Place to Work, além de integrar iniciativas voltadas à diversidade e inclusão, como o Movimento Mulher 360 e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+.
Os interessados devem se candidatar por meio do portal de carreiras da empresa, hospedado na plataforma Gupy. Caso não encontrem uma vaga específica, é possível se cadastrar no banco de talentos para futuras oportunidades.