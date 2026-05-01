O Assaí Atacadista está com 50 vagas de emprego abertas em São José dos Campos, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e experiência. As posições incluem contratações efetivas e também vagas para jovens aprendizes.

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As oportunidades estão distribuídas entre áreas operacionais, funções especializadas e setores de apoio. Entre os cargos disponíveis estão operador(a) de loja, operador de caixa e empacotador(a), além de funções como açougueiro(a), auxiliar de açougue, padeiro(a) e atendente de cafeteria/padaria.